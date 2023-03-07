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1 час назад

Группа «Город 312» объявила о приостановке концертной деятельности

Илья Родин

Известная музыкальная группа «Город 312» рассказала о приостановке концертной деятельности. Коллектив опубликовал сообщение об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыканты поздравили всех поклонниц группы с предстоящим Международным женским днем, поблагодарили их за многолетнюю поддержку.

Исполнители пояснили, что в ближайшее время намереваются приостановить концертную деятельность, так как солистка группы Светлана Назаренко (Ая) решила взять творческий отпуск.

Это связано с тем, что у нее после перенесенного коронавируса возникли некоторые проблемы со здоровьем.

В настоящее время исполнительница проходит предписанные медиками восстановительные процедуры, соблюдает «цифровой детокс» (отдыхает от гаджетов), уточнили музыканты.

Шоу-бизнес,Светлана Назаренко,
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