Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность

Известная музыкальная группа «Город 312» рассказала о приостановке концертной деятельности. Коллектив опубликовал сообщение об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Музыканты поздравили всех поклонниц группы с предстоящим Международным женским днем, поблагодарили их за многолетнюю поддержку.
Исполнители пояснили, что в ближайшее время намереваются приостановить концертную деятельность, так как солистка группы Светлана Назаренко (Ая) решила взять творческий отпуск.
Это связано с тем, что у нее после перенесенного коронавируса возникли некоторые проблемы со здоровьем.
В настоящее время исполнительница проходит предписанные медиками восстановительные процедуры, соблюдает «цифровой детокс» (отдыхает от гаджетов), уточнили музыканты.