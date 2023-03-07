Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности

Российская экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала тело в откровенном виде после критики ее внешности. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

40-летняя певица опубликовала видео, на котором она запечатлела себя в зеркало в бикини черного цвета. При этом поп-исполнительница отметила, что данный купальник приобрела у бренда SKIMS. Известно, что марка принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян.

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«Лучший способ победить – это не врать себе», — подписала знаменитость ролик.