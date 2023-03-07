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52 минуты назад

Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности

Lenta.ru

Российская экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала тело в откровенном виде после критики ее внешности. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

40-летняя певица опубликовала видео, на котором она запечатлела себя в зеркало в бикини черного цвета. При этом поп-исполнительница отметила, что данный купальник приобрела у бренда SKIMS. Известно, что марка принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян.

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«Лучший способ победить – это не врать себе», — подписала знаменитость ролик.

Ранее Анна Седокова рассказала, что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. В свою очередь певица решила прокомментировать ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик», — заявила она.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,Ким Кардашьян,
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