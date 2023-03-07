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1 час назад

Десятки покупателей обвинили блогершу Lerchek в мошенничестве

Lenta.ru

Десятки подписчиц обвинили российскую блогершу Валерию Чекалину в мошенничестве. Об этом пострадавшие рассказали администраторам Telegram-канала Shot.

Десятки покупателей обвинили блогершу Lerchek в мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покупатели принадлежащего Lerchek бренда Letique признались, что бизнесвумен вымогала у них деньги с помощью «Колеса Фортуны», доступ к которому появлялся после покупки косметики. Среди призов числились три машины, множество iPhone и телевизор, однако на самом деле клиенты получали пробники средств марки и видеогайды с тренировками.

По словам одной из собеседниц, предложение инфлюэнсера покрутить «Колесо Фортуны» оказалось ловушкой.

«Признаки алгоритма меня насторожили, ведь в сторис Лера ежедневно говорила, что вот-вот выпадет машина и колесо закончится. А тем временем призы шли по описанному алгоритму. То есть дарилась необоснованная надежда», — пояснила она и добавила, что впоследствии отсудила у предпринимательницы 6101 рубль за моральный ущерб.

В то же время другая бывшая фанатка Чекалиной отметила, что со временем ухудшилось и качество косметических средств Letique, а цены на продукцию возросли в несколько раз.

«Чувствую себя немного дурой, потому что, когда наблюдаешь за человеком, начинаешь ему верить искренне. Так и покупаются все эти продукты от блогеров», — высказалась она.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела за неуплату налогов. На данный момент супругов отпустили под подписку о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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