Васильев заявил о возвращении «Модного приговора»

Историк моды Александр Васильев заявил о возвращении в эфир программы «Модный приговор». Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: Первый канал Первый канал

По словам Васильева, который является ведущим шоу, популярная передача появится на телевидении уже в ближайшее время. Он уточнил, что на Первом канале этот вопрос уже решен, однако точную дату он не озвучил.

«Модный приговор» выходил в эфир с июля 2007 года. Однако в марте прошлого года съемки были приостановлены из-за начала спецоперации на Украине. Ходили слухи, что Васильев после этого эмигрировал в Европу, однако сам он опроверг эти сведения.

По его словам, Россия это его родина и переезжать он никуда не планирует. Кроме того, у него здесь много проектов. При этом Васильев не стал отрицать наличие французского гражданства, полученное еще в советские времена.