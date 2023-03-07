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35 минут назад

Васильев заявил о возвращении «Модного приговора»

Елена Прошина

Историк моды Александр Васильев заявил о возвращении в эфир программы «Модный приговор». Об этом пишет «РИА Новости».

Васильев заявил о возвращении «Модного приговора»
Фото: Первый каналПервый канал

По словам Васильева, который является ведущим шоу, популярная передача появится на телевидении уже в ближайшее время. Он уточнил, что на Первом канале этот вопрос уже решен, однако точную дату он не озвучил.

«Модный приговор» выходил в эфир с июля 2007 года. Однако в марте прошлого года съемки были приостановлены из-за начала спецоперации на Украине. Ходили слухи, что Васильев после этого эмигрировал в Европу, однако сам он опроверг эти сведения.

По его словам, Россия это его родина и переезжать он никуда не планирует. Кроме того, у него здесь много проектов. При этом Васильев не стал отрицать наличие французского гражданства, полученное еще в советские времена.

Он также заметил, что его коснулась отмена русской культуры. По его словам, в Германии сняли с показа балет «Три сестры», где он был приглашен художником по костюмам. При этом Васильев выразил надежду, что это временное явление.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Первый канал,
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