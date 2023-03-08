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12 минут назад

Блогер Валерия Чекалина с мужем впервые вышли на связь после обысков

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Впервые вышли на связь после обысков чета блогеров Чекалиных. Видео с объяснениями записал Артем Чекалин, ролик опубликован в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы сегодня на домашнем, смотрим с детьми фильмы. Знаю, что вы хотите от нас комментариев. Я думаю, что вы из новостей и так сами все знаете», — заявил Чекалин, продемонстрировав в кадре жену Валерию.

Блогеры объяснили наличие 10 паспортов РФ и восьми слитков чистого золота, найденных у них дома. Чекалин заявил, что у пяти членов их семьи имеется по два загранпаспорта, а драгоценный металл им выдали в банке после заморозки денег.

Ранее уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом возбудили в отношении Чекалиных. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей. При обысках в доме блогеров нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около 10 паспортов РФ.

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