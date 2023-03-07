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38 минут назад

Пугачева высказалась о Вайкуле после концерта в Израиле

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева посетила концерт Лаймы Вайкуле в Израиле. Артистка оценила выступление прибалтийской звезды, назвав ее «сильной женщиной». Об этом пишет «Телепрограмма».

По поводу здоровья Вайкуле в СМИ уже давно ходят слухи. Якобы певица страдает от онкологии, однако сейчас у нее наступила ремиссия. Сама же артистка не рассказывает о своем диагнозе, но ранее подтверждала, что проблемы со здоровьем есть.

После посещения концерта Пугачева высоко оценила выступление, отметив, что Вайкуле несмотря на состояние здоровья, продолжает работать.

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«Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был», - заметила Пугачева.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин уличил Вайкуле в лицемерии. По его словам, раньше некоторые звезда стремились быть ближе к российской власти, а теперь выступают с критикой в ее адрес. Он подчеркнул, что теперь все это лишь вызывает раздражение в обществе.

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