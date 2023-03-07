Певица Алла Пугачева посетила концерт Лаймы Вайкуле в Израиле. Артистка оценила выступление прибалтийской звезды, назвав ее «сильной женщиной». Об этом пишет «Телепрограмма».

По поводу здоровья Вайкуле в СМИ уже давно ходят слухи. Якобы певица страдает от онкологии, однако сейчас у нее наступила ремиссия. Сама же артистка не рассказывает о своем диагнозе, но ранее подтверждала, что проблемы со здоровьем есть.

После посещения концерта Пугачева высоко оценила выступление, отметив, что Вайкуле несмотря на состояние здоровья, продолжает работать.

«Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был», - заметила Пугачева.