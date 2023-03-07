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32 минуты назад

Телеведущий пропал из эфира и попал в больницу из-за нелепого случая

Lenta.ruиещё 1

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Ричард Маделей объяснил свое исчезновение из эфира на две недели. В эфире нового выпуска передачи он рассказал, что попал в больницу из-за нелепого случая. Его слова передает Daily Mail.

Телеведущий пропал из эфира из-за нелепого случая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я сидел на корточках рядом с открытой дверью моего автомобиля и возился с чем-то на дне моей машины. В какой-то момент я решил высунуть голову и дверь решила закрыться. (...) Большая тяжелая дверь ударила меня по подбородку, и я сильно прикусил язык», — вспомнил Маделей.

Телеведущий добавил, что он настолько повредил язык, что ему потребовалась операция: врачи наложили ему швы. «Я либо чудак, с которым произошел несчастный случай, либо обычный человек, с которым произошел нелепый случай, выбирайте сами», — обратился он к зрителям, говоря о том, почему он пропал на несколько дней.

Отмечается, что Маделей не появлялся в эфире Good Morning Britain две недели. Все это время его заменял ведущий и бывший политик Эд Боллз.

Ранее британская телеведущая Холли Уиллоуби рассказала о постыдном случае, который произошел с ней в школе. По словам ведущей, она зацепилась штанами за пружину батута, и в итоге учителям пришлось разрезать их, чтобы освободить ее. Она призналась, что это был один из худших моментов в ее жизни.

Шоу-бизнес,Эд Боллз,
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