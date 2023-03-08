Бузова рассказала о своем опыте «чистой любви»

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Они все дарят мне свою любовь. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности. Но они любят. Просто так. Потому что я человек», — написала артистка.