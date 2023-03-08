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1 час назад

Ольга Бузова рассказала о своем опыте «чистой любви»

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О своем опыте «чистой любви» до популярности рассказала в личном Telegram-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. Знаменитость отметила, что в Африке, куда она приехала на съемки ток-шоу, она неожиданно «попала в прошлое» и вспомнила ощущения из своего детства и юности.

Бузова рассказала о своем опыте «чистой любви»
Фото: ТАССТАСС

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Они все дарят мне свою любовь. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности. Но они любят. Просто так. Потому что я человек», — написала артистка.

По словам Бузовой, она забыла, как это: быть свободной от своего имени, получать знаки внимания и обходительности просто так, а не потому, что хотят угодить. Она призналась, то благодаря такому отношению вспомнила себя в 18 лет, и поблагодарила Африку за «чистую любовь и абсолютную свободу».

Ранее Бузова опубликовала видео в мини-платье с декольте и разозлила подписчиков. Они заявили, что звезда транслирует одинаковый контент и не способна показать что-то новое, а только лишь демонстрирует свое тело в откровенных нарядах.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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