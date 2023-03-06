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25 минут назад

Лепс заявил о преданности новой возлюбленной

Елена Прошина

Певец Григорий Лепс в программе Пятого канала «Светская хроника» рассказал о своей новой возлюбленной. Музыкант поделился, что его избранница моложе его «лет так на 30» и он ей предан.

Лепс рассказал о новой возлюбленной
Фото: ТАССТАСС

По словам Лепса, он влюблен и счастлив, но личность избранницы он пока раскрывать не хочет.

«Очень хорошая женщина. Очень красивая женщина. Я ей предан. Я ею восхищаюсь. Она настоящая женщина. Немножко моложе меня, лет так на 30», — сказал певец.

На вопрос о возможности нового брака, Лепс заявил, что готов к этому, но пока четких планов на этот счет нет.

Напомним, что певец был дважды женат. С последний супругой Анной Шаплыковой он пробыл вместе 20 лет. В браке у них родилось трое детей. Пара разошлась в декабре 2021 года.

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