Иосиф Пригожин упрекнул Лайму Вайкуле в лицемерии

«Та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична. По крайней мере, никаких громких политических заявлений от нее не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху, — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать на правительственных концертах и так далее», — напомнил Пригожин.