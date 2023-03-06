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40 минут назад

Иосиф Пригожин упрекнул Лайму Вайкуле в лицемерии

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с news.ru заявил, что считает лицемерной позицию Лаймы Вайкуле, так как певица всегда была аполитична, а сейчас выступает с критикой российской власти.

Иосиф Пригожин упрекнул Лайму Вайкуле в лицемерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична. По крайней мере, никаких громких политических заявлений от нее не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху, — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать на правительственных концертах и так далее», — напомнил Пригожин.

По мнению продюсера, такую модель поведения можно назвать лицемерной. Пригожин считает, что подобные заявления «усугубляют конфликт» и портят репутацию самих знаменитостей.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Лайма Вайкуле,
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