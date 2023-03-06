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5 часов назад

43-летняя Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж

Газета.Ruиещё 1

Модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян сменила прическу и цвет волос. Фотографиями в новом образе старшая из сестер Кардашьян поделилась с подписчиками личного блога. 43-летняя Кортни Кардашьян продемонстрировала подписчикам личного блога свой новый имидж: звезда реалити отказалась от "родного" темного цвета волос и покрасилась в платиновую блондинку. На размещенных снимках модель позирует в кожаном корсете на шнуровке и объемной черной куртке-бомбере. Подписчики оценили новый имидж Кортни: "Да, здравствует эра блонда, настоящий рок-шик", "Старше других сестер, но выглядишь моложе Ким и Хлои", "Роковая блондинка! Тебе очень идет новый образ", - написали пользователи в комментариях. В начале февраля Кортни Кардашьян запустила продажу жевательных конфет для интимного здоровья. По словам бизнесвумен, новые пробиотики положительно влияют на микрофлору кишечника и не только. Ранее сообщалось, что 43-летняя Кортни Кардашьян поделилась снимком без макияжа и в бикини.

Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Кортни Кардашьян,
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