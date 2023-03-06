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16 минут назад

Пит Дэвидсон и его возлюбленная попали в автомобильную аварию

Lenta.ru

Американский актер и комик Пит Дэвидсон попал в автомобильную аварию в калифорнийском Беверли-Хиллз. Об этом сообщает TMZ.

Пит Дэвидсон и его возлюбленная попали в автомобильную аварию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, инцидента произошел в субботу, 4 марта. Артист находился за рулем Mercedes и ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в стену дома. В машине также находилась возлюбленная Дэвидсона, актриса Чейз Суи Уандерс. Ни она, ни комик не пострадали.

По предварительным данным, Дэвидсон был трезв в момент ДТП.

В конце февраля стало известно, что полиция начала поиски американского актера и звезды сериала «Эйфория» Ангуса Клауда из-за его возможной причастности к ДТП.

Ранее американский актер Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию, в результате которой сбил велосипедистку.

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