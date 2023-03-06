Любовный гороскоп на 7 марта 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вас ждет общение с близкими или друзьями предмета ваших чувств, будьте милы и очаровательны, призывают звезды. Иначе позитивного развития отношений можно не видать. ТЕЛЬЦЫ Рядом с вами могут оказаться соперники или соперницы - словом, те, кто будет мечтать о разрушении ваших отношений. Звезды призывают вас по возможности не вступать ни в какие в беседы. БЛИЗНЕЦЫ Бойтесь своих эмоций в этот день - они могут разрушить ваши отношения, предупреждают звезды. И советуют вам по возможности держаться подальше от избранника. На всякий случай. РАКИ 7 марта вторая половинка может говорить намеками. Не игнорируйте этот факт, если не хотите очередного скандала. Звезды уверены: в этот день вы легко будете читать между строк. ЛЬВЫ Если вы находитесь в ссоре с партнером, 7 марта можете даже не пытаться помириться. Звезды говорят, в этот день ваши отношения будут ровно такими, как должны - ни больше ни меньше. ДЕВЫ Если любимый человек расстроит вас в этот день, не спешите с выводами и телодвижениями. Звезды предупреждают: 7 марта вам нужно быть вдумчивым и последовательным. ВЕСЫ Если вторая половинка потребует от вас невозможного, не отказывайте ей резко. Звезды говорят, 7 марта вы можете спасти отношения, если будете тактичны и дальновидны. СКОРПИОНЫ Любимый человек в этот вторник может вас разочаровать. Но ваша реакция будет основана на ваших ожиданиях, а не на объективных достижениях избранника. Так что не спешите с заявлениями. СТРЕЛЬЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, этот день будет создан для вас. Не отказывайтесь ни от какого общения с представителями противоположного пола - возможно, ваша половинка ходит где-то рядом. КОЗЕРОГИ Если любимый человек будет негативно настроен в этот день, постарайтесь оставить его в покое. Не выпытывайте и не выспрашивайте - 7 марта он должен сам созреть для откровений. ВОДОЛЕИ Вторая половинка может подложить вам свинью своими советами или действиями. Звезды призывают вас корректно отказать ей 7 марта. Иначе пострадает не только дело, но и отношения. РЫБЫ Если вас ждет серьезный разговор с партнером, готовьтесь не только слушать, но и слышать, наблюдать, приглядываться. Звезды говорят, вся соль будет в том, что осталось за кадром. Фото: unsplash.com