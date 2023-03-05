Сябитова рассказала о несбывшейся мечте

Роза Сябитова в Телеграм-канале ведет рубрику, в которой рассказывает реальные истории из телевизионного закулисья. На этот раз телеведущая вспомнила о своем участии в проекте «Без страховки».

Фото: РИА Новости РИА Новости

У Розы были большие планы – она должна была представлять Любовь Орлову в фильме «Весёлые ребята». Но во время записи передачи она получила серьезную травму и съемки пришлось отменить. А Сябитова вкладывала в подготовку с к сьемкам буквально всю душу.

«Нашими тренерами были легендарные спортсмены художественной гимнастки, лёгкой атлетики и артисты цирка.Они вкладывали в нас душу, учили и тренировали, не жалея сил, и мы отвечали им взаимностью», - написала она.

О несбывшейся мечте Роза помнит до сих пор.

«Если вы включите воображение, одев в меня в костюм Орловой, и представите на сцене из фильма, то от этого неисполненного номера получите огромное удовольствие», -пошутила звезда.