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59 минут назад

Сябитова рассказала о несбывшейся мечте

Ирина Лебедева

Роза Сябитова в Телеграм-канале ведет рубрику, в которой рассказывает реальные истории из телевизионного закулисья. На этот раз телеведущая вспомнила о своем участии в проекте «Без страховки».

Сябитова рассказала о несбывшейся мечте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Розы были большие планы – она должна была представлять Любовь Орлову в фильме «Весёлые ребята». Но во время записи передачи она получила серьезную травму и съемки пришлось отменить. А Сябитова вкладывала в подготовку с к сьемкам буквально всю душу.

«Нашими тренерами были легендарные спортсмены художественной гимнастки, лёгкой атлетики и артисты цирка.Они вкладывали в нас душу, учили и тренировали, не жалея сил, и мы отвечали им взаимностью», - написала она.

О несбывшейся мечте Роза помнит до сих пор.

«Если вы включите воображение, одев в меня в костюм Орловой, и представите на сцене из фильма, то от этого неисполненного номера получите огромное удовольствие», -пошутила звезда.

Ранее Роза Сябитова призналась, что в личных отношениях всегда придерживалась принципа, что любовь – не самое главное в жизни. Еще бабушка внушала ей, что главное – удачно выйти замуж, тогда все будет хорошо. Роза так и старалась поступать – своих мужей она выбирала по расчету.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Любовь Орлова,
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