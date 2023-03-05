Бледанс рассказала о подвигах, совершенных ради получения роли

Эвелина Бледанс была гостьей премьеры фильма «Эскортница». В беседе с журналистами актриса вспомнила забавную историю, когда ей настолько хотелось получить роль, что она похудела на три килограмма за шесть дней. Об этом сообщает 5 Канал.

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Эвелина готовилась пробоваться на роль у одного, по ее словам, очень известного режиссера, чье имя актриса не стала называть. Бледанс очень хотела получить эту роль. И она устроила себе экстремальное испытание – почти не ела, обматывалась целлофаном, одевала множество одежек и бегала вверх-вниз по ступенькам лестницы в общежитии. За шесть дней изнуряющего труда она похудела на три килограмма.

«Я даже нос хотела исправить ради этой роли», — рассказала она.

Но роль ей так и не досталась. Как отметила Бледанс, хорошо, что она не стала экспериментировать с носом.