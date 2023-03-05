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39 минут назад

Бледанс рассказала о подвигах, совершенных ради получения роли

Ирина Лебедева

Эвелина Бледанс была гостьей премьеры фильма «Эскортница». В беседе с журналистами актриса вспомнила забавную историю, когда ей настолько хотелось получить роль, что она похудела на три килограмма за шесть дней. Об этом сообщает 5 Канал.

Бледанс рассказала о подвигах, совершенных ради получения роли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эвелина готовилась пробоваться на роль у одного, по ее словам, очень известного режиссера, чье имя актриса не стала называть. Бледанс очень хотела получить эту роль. И она устроила себе экстремальное испытание – почти не ела, обматывалась целлофаном, одевала множество одежек и бегала вверх-вниз по ступенькам лестницы в общежитии. За шесть дней изнуряющего труда она похудела на три килограмма.

«Я даже нос хотела исправить ради этой роли», — рассказала она.

Но роль ей так и не досталась. Как отметила Бледанс, хорошо, что она не стала экспериментировать с носом.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько ее затронули санкции Украины. По словам звезды, она спокойно продолжает заниматься творчеством. Как пояснила Бледанс, ее профессиональная деятельность абсолютно не пострадала от ограничений со стороны украинских властей.

Шоу-бизнес,Эвелина Бледанс,
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