Егор Крид появился в образе Курта Кобейна на шоу "Конфетка"

Певец Егор Крид выступил на шоу «Конфетка» на ТНТ в образе Курта Кобейна.

Фото: ТАСС ТАСС

Артист примерил имидж рокера и исполнил песню Владимира Голодного «Плитка шоколада». Для выступления Крид выбрал обтягивающие брюки, а также полосатый свитер, напоминающий наряд Кобейна. Исполнитель победил в выпуске «Конфетки».

Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала номер Крида «самым горячим» в эпизоде. «Егор зажег не по-детски!» — написала она.

ТНТ