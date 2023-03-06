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53 минуты назад

Егор Крид появился в образе Курта Кобейна на шоу "Конфетка"

Газета.Ruиещё 1

Певец Егор Крид выступил на шоу «Конфетка» на ТНТ в образе Курта Кобейна.

Егор Крид появился в образе Курта Кобейна на шоу "Конфетка"
Фото: ТАССТАСС

Артист примерил имидж рокера и исполнил песню Владимира Голодного «Плитка шоколада». Для выступления Крид выбрал обтягивающие брюки, а также полосатый свитер, напоминающий наряд Кобейна. Исполнитель победил в выпуске «Конфетки».

Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала номер Крида «самым горячим» в эпизоде. «Егор зажег не по-детски!» — написала она.

ТНТ

В каждом выпуске шоу принимают участие пять самородков и пять звезд: эксперты оценивают их выступления, а зрители в зале выбирают победителя, которому достанется денежный приз.

Шоу-бизнес,Крид,Курт Кобейн,Тина Канделаки,
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