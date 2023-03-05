Расторгуев ответил на слухи о лечении в Германии

В социальных сетях появились слухи о том, что Николай Расторгуев вылетел на лечение в Германию частным самолетом-реанимацией. Лидер группы «Любэ» с возмущением назвал эту информацию ложной.
Как пишет "Подъем", до него дозвонились журналисты. Оказалось, что Расторгуев сейчас находится в Москве.
«Меня автомобиль несёт сейчас по МКАДу. Конечно же, это фейки. Лишь бы какую-то *** выкинуть в сеть! Интересно, кто это написал? Концов не найти, а жалко. Все только перепечатывают. Да нормально всё. Люди, не верьте тому, что пишут. Пишут чуши столько! Люди, возьмите голову в руки и подумайте, возможно ли это?» — эмоционально прокомментировал ситуацию Расторгуев.
Напомним, накануне исполнитель всеми любимого хита «Комбат» получил Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» за вклад в развитие отечественной музыки.