Расторгуев ответил на слухи о лечении в Германии

«Меня автомобиль несёт сейчас по МКАДу. Конечно же, это фейки. Лишь бы какую-то *** выкинуть в сеть! Интересно, кто это написал? Концов не найти, а жалко. Все только перепечатывают. Да нормально всё. Люди, не верьте тому, что пишут. Пишут чуши столько! Люди, возьмите голову в руки и подумайте, возможно ли это?» — эмоционально прокомментировал ситуацию Расторгуев.