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24 минуты назад

Расторгуев ответил на слухи о лечении в Германии

Ирина Лебедева

В социальных сетях появились слухи о том, что Николай Расторгуев вылетел на лечение в Германию частным самолетом-реанимацией. Лидер группы «Любэ» с возмущением назвал эту информацию ложной.

Расторгуев ответил на слухи о лечении в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет "Подъем", до него дозвонились журналисты. Оказалось, что Расторгуев сейчас находится в Москве.

«Меня автомобиль несёт сейчас по МКАДу. Конечно же, это фейки. Лишь бы какую-то *** выкинуть в сеть! Интересно, кто это написал? Концов не найти, а жалко. Все только перепечатывают. Да нормально всё. Люди, не верьте тому, что пишут. Пишут чуши столько! Люди, возьмите голову в руки и подумайте, возможно ли это?» — эмоционально прокомментировал ситуацию Расторгуев.

Напомним, накануне исполнитель всеми любимого хита «Комбат» получил Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» за вклад в развитие отечественной музыки.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,
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