В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
38 минут назад

Стречина рассказала о своих комплексах

Ирина Лебедева

Ангелина Стречина, хорошо известная российской публике по сериалам «Домашний арест», «Пищеблок» и «Триггер», новейшем триллере «Бешенство» и другим, сделала неожиданное признание. На своей страничке в социальной сети 27-летняя актриса написала, что ее собственные ноги ей кажутся некрасивыми.

Стречина рассказала о своих комплексах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комплексы есть почти у каждого, у меня их вообще вагон и маленькая тележка. Я, например, стесняюсь своих открытых ног. Потому что они не такие худые, как у моделей, или не такие "высушенные", как у фитнес-девчонок, или не такие идеальные, как у тех, кто постоянно занимается йогой… Они совсем не такие. И это сложно. И меня это расстраивает. И я все время себе говорю, что каждый красив по-своему, и продолжаю просто работать над своим телом…», - написала она.

Instagram (организация запрещена в России)*

Ранее Ангелина рассказывала журналистам, что тренируется каждый день.

«Без перерывов. И бывают дни, когда просыпаюсь и понимаю: устала, не могу. Но при этом помню — если не позанимаюсь, то все, что съела, останется со мной. И начинаю тренировку».

* Принадлежит компании "Мета", признанной экстремистской и запрещенной в России.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий