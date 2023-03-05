Стречина рассказала о своих комплексах

«Комплексы есть почти у каждого, у меня их вообще вагон и маленькая тележка. Я, например, стесняюсь своих открытых ног. Потому что они не такие худые, как у моделей, или не такие "высушенные", как у фитнес-девчонок, или не такие идеальные, как у тех, кто постоянно занимается йогой… Они совсем не такие. И это сложно. И меня это расстраивает. И я все время себе говорю, что каждый красив по-своему, и продолжаю просто работать над своим телом…», - написала она.