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1 час назад

Милохин в три раза снизил цену за концерт

Ирина Лебедева

Даня Милохин признался, что остался практически без средств. Все миллионы, заработанные в России, тиктокер уже потратил за границей. Сначала он побывал в Америке, сейчас находится в Дубае.

Если ранее концерт Милохина стоил три миллиона, то сейчас он готов выступать за миллион. Нет никаких сверхъестественных требований и в его райдере. Тиктокер требует всего лишь фруктовые нарезки, чипсы, сэндвичи, пюре с котлетами, глазированные сырки, сырную тарелку и доширак с курицей.

Команда музыканта не возражает против перелета эконом-классом, единственное – размещение должно быть в отеле не ниже четырехзвездочного уровня. Также встречающие должны организовать охрану и обеспечить смартфонами с бесперебойным интернетом, информирует СтарХит.

Милохин пожаловался на бедную жизнь после отъезда из России

Музыкант Юрий Лоза объяснил жалобы блогера Дани Милохина на финансовые трудности отсутствием интереса к его личности у российской публики. Комментируя заявления блогера, Лоза отметил, что популярность тиктокера закончилась и он больше ничего не может предложить аудитории.

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