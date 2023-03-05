Милохин в три раза снизил цену за концерт

Даня Милохин признался, что остался практически без средств. Все миллионы, заработанные в России, тиктокер уже потратил за границей. Сначала он побывал в Америке, сейчас находится в Дубае.

Если ранее концерт Милохина стоил три миллиона, то сейчас он готов выступать за миллион. Нет никаких сверхъестественных требований и в его райдере. Тиктокер требует всего лишь фруктовые нарезки, чипсы, сэндвичи, пюре с котлетами, глазированные сырки, сырную тарелку и доширак с курицей.

Команда музыканта не возражает против перелета эконом-классом, единственное – размещение должно быть в отеле не ниже четырехзвездочного уровня. Также встречающие должны организовать охрану и обеспечить смартфонами с бесперебойным интернетом, информирует СтарХит.