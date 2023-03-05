Николаев после операции на сердце впервые появился на публике

Игорь Николаев недавно тяжело болел. Певец попал в реанимацию и перенес операцию на сердце. После этого был период реабилитации.
И вот музыкант впервые появился на публике. Николаева встретили аплодисментами, когда он поднялся на сцену, чтобы получить награду на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория».
Жюри наградило певца и композитора за его цикл «15 мелодий для фортепиано» в номинации «Проект в области классической музыки», - сообщают 7days.ru.
Ранее жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова в социальных сетях на фоне слухов о разводе опубликовала пост, в котором ясно дала понять, что у них с супругом все хорошо.