Польна думает над сменой имени

Ева Польна в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» призналась, что уже некоторое время всерьез подумывает о том, чтобы сменить имя.
Экс-солистке группы «Гости из будущего» не нравится, что сейчас оно стало очень популярным. По словам звезды, это имя она сейчас слышит постоянно.
«Думаю, мне надо его поменять. Потому что, мне кажется, с 2000-го года по 2023-й родилось столько прекрасных девочек, родители которых вспомнили о том, что есть такое прекрасное имя, которое было забыто», — объяснила она.
У Евы Польны две дочери – Амалия и Эвелин, - пишет ФАН.
Ева Польна — одна из самых закрытых певиц. Она никогда не была замужем.