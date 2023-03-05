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7 минут назад

Серов прокомментировал историю с выселением дочери и внуков

Ирина Лебедева

Александр Серов накануне был гостем программы «Секрет на миллион». Народный артист РФ, в частности , рассказал, почему попросил дочь с детьми съехать из его особняка.

Серов прокомментировал историю с выселением дочери и внуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишель, дочь певца, в 2019 году вышла замуж за молодого бизнесмена Романа Жукова. Серов предложил молодой паре поселиться в его большом загородном доме. Молодые прожили там три года у них за это время родились двое детей. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

А полгода назад Александр попросил молодую семью освободить территорию. Причем, по словам дочери, дал на сборы три дня.

Серов же заявляет, что жестких временных рамок он не ставил. На тот момент у него после перенесенной коронавирусной инфекции сильно расшаталось здоровье. Особенно- нервная система. Ему было сложно выдерживать детские крики и плач.

Артист высказался и о своем зяте. По словам исполнителя, бытовые проблемы дочери приходится решать ему самому.

«Парень своеобразный, занимается своим бизнесом, хозяин он достаточно скромный».

До этого журналисты выяснили, что певец Александр Серов использует псевдоним. На самом деле фамилия артиста звучит как Сяров. Предположительно, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» мог взять сценическое имя для того, чтобы оно было более благозвучным.

Шоу-бизнес,Роман Жуков,Александр Серов,
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