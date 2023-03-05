Серов прокомментировал историю с выселением дочери и внуков

Александр Серов накануне был гостем программы «Секрет на миллион». Народный артист РФ, в частности , рассказал, почему попросил дочь с детьми съехать из его особняка.

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Мишель, дочь певца, в 2019 году вышла замуж за молодого бизнесмена Романа Жукова. Серов предложил молодой паре поселиться в его большом загородном доме. Молодые прожили там три года у них за это время родились двое детей. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

А полгода назад Александр попросил молодую семью освободить территорию. Причем, по словам дочери, дал на сборы три дня.

Серов же заявляет, что жестких временных рамок он не ставил. На тот момент у него после перенесенной коронавирусной инфекции сильно расшаталось здоровье. Особенно- нервная система. Ему было сложно выдерживать детские крики и плач.

Артист высказался и о своем зяте. По словам исполнителя, бытовые проблемы дочери приходится решать ему самому.

«Парень своеобразный, занимается своим бизнесом, хозяин он достаточно скромный».