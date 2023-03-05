«Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку — Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, и он по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей», — рассказал изданию продюсер Сергей Дворцов.