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1 час назад

Алла Пугачева нашла покупателей на свой замок в Подмосковье за миллиард рублей

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Новый покупателей на свой замок в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей нашла певица Алла Пугачева, сообщает KP.RU. Стало известно, что это уже второй желающий приобрести дом знаменитости — первая сделка сорвалась.

«Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку — Пугачева не уступила, так и разошлись. Сейчас в особняке никто не живет, и он по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей», — рассказал изданию продюсер Сергей Дворцов.

Аллу Пугачеву раскритиковали после новой публикации в социальной сети

Кроме того, собеседник заявил, что Пугачева планирует вернуться в Россию через пять лет с грандиозной программой, приуроченной к ее 75-летию.

Ранее в мае 2022 года сообщалось, что Пугачева решила продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Тогда шестиэтажный коттедж Примадонна хотела продать за 10 миллионов долларов, или 700 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,
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