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1 час назад

Директор Леонтьева рассказал о планах певца

Ирина Лебедева

Валерий Леонтьев перед российской публикой появлялся достаточно давно, в декабре 2021 года – тогда он принимал участие в новогоднем выпуске «Вечернего Урганта».

Директор Леонтьева рассказал о планах певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Затем, еще до начала спецоперации на Украине, певец улетел в США, где у его есть особняк и где с 90-х годов живет его супруга Людмила Исакович. Там Леонтьев серьезно занялся своим здоровьем.

В марте 2022 года певец перенес операции, лечил глаза и колени. Период реабилитации оказался достаточно длительным. И только поздней осенью концертный директор артиста Чигирев рассказал, что Леонтьев чувствует себя хорошо. Об этом сообщает sport24.ru.

«Чувствует себя Валерий замечательно. Полон сил и энергии.», — сказал он.

Но о подготовке большого концерта, видимо, речи пока не идет. Не исключено, что проблемы со здоровьем до сих пор в должной мере преодолеть не удалось. Во всяком случае, концертный директор никаких мероприятий с участием Леонтьева не анонсирует.

Ранее сообщалось, что Леонтьев начал распродавать недвижимость в Америке - вероятно, у певца возникли финансовые трудности.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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