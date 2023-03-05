Директор Леонтьева рассказал о планах певца

Валерий Леонтьев перед российской публикой появлялся достаточно давно, в декабре 2021 года – тогда он принимал участие в новогоднем выпуске «Вечернего Урганта».

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Затем, еще до начала спецоперации на Украине, певец улетел в США, где у его есть особняк и где с 90-х годов живет его супруга Людмила Исакович. Там Леонтьев серьезно занялся своим здоровьем.

В марте 2022 года певец перенес операции, лечил глаза и колени. Период реабилитации оказался достаточно длительным. И только поздней осенью концертный директор артиста Чигирев рассказал, что Леонтьев чувствует себя хорошо. Об этом сообщает sport24.ru.

«Чувствует себя Валерий замечательно. Полон сил и энергии.», — сказал он.

Но о подготовке большого концерта, видимо, речи пока не идет. Не исключено, что проблемы со здоровьем до сих пор в должной мере преодолеть не удалось. Во всяком случае, концертный директор никаких мероприятий с участием Леонтьева не анонсирует.