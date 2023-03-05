В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
13 минут назад

После похода к косметологу у Варлей парализовало часть лица

Ирина Лебедева

Наталью Варлей считали одной из самых красивых российских актрис. В отличие от большинства звезд, она практически не обращается к специалистам и не перекраивает свою внешность ради сохранения молодости. У Варлей уже был неудачный опыт, и повторять ошибки она не захотела.

После похода к косметологу у Варлей парализовало часть лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Наталья рассказала, что после единственного похода к косметологу за молодостью у нее парализовало часть лица. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — объяснила Наталья Владимировна.

Благодаря ролям в фильмах, ставших культовыми, советские актрисы прославились на весь СССР. Однако больших денег они не заработали. Для Варлей роль Нины была первой в карьере, но сразу главной. Вдобавок к этому, артистка выполняла все трюки самостоятельно. При этом гонорар Варлей составил всего 1219 рублей.

Шоу-бизнес,Наталья Варлей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий