После похода к косметологу у Варлей парализовало часть лица

Наталью Варлей считали одной из самых красивых российских актрис. В отличие от большинства звезд, она практически не обращается к специалистам и не перекраивает свою внешность ради сохранения молодости. У Варлей уже был неудачный опыт, и повторять ошибки она не захотела.
В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Наталья рассказала, что после единственного похода к косметологу за молодостью у нее парализовало часть лица. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — объяснила Наталья Владимировна.
Благодаря ролям в фильмах, ставших культовыми, советские актрисы прославились на весь СССР. Однако больших денег они не заработали. Для Варлей роль Нины была первой в карьере, но сразу главной. Вдобавок к этому, артистка выполняла все трюки самостоятельно. При этом гонорар Варлей составил всего 1219 рублей.