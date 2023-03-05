После похода к косметологу у Варлей парализовало часть лица

Наталью Варлей считали одной из самых красивых российских актрис. В отличие от большинства звезд, она практически не обращается к специалистам и не перекраивает свою внешность ради сохранения молодости. У Варлей уже был неудачный опыт, и повторять ошибки она не захотела.

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В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Наталья рассказала, что после единственного похода к косметологу за молодостью у нее парализовало часть лица. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — объяснила Наталья Владимировна.