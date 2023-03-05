Аллу Пугачеву раскритиковали после новой публикации в социальной сети

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева выложила новую фотографию в соцсети и поздравила подписчиков с первым воскресеньем весны. Некоторые комментаторы раскритиковали публикацию артистки. Под постом Примадонне написали комплименты ее внешности. Однако некоторым показалось, что от прежней артистки ничего не осталось. «Без вас она куда приятнее началась»; «И что тут есть от Аллы?»;