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31 минуту назад

Аллу Пугачеву раскритиковали после новой публикации в социальной сети

Слово и Дело

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева выложила новую фотографию в соцсети и поздравила подписчиков с первым воскресеньем весны. Некоторые комментаторы раскритиковали публикацию артистки. Под постом Примадонне написали комплименты ее внешности. Однако некоторым показалось, что от прежней артистки ничего не осталось. «Без вас она куда приятнее началась»; «И что тут есть от Аллы?»;

«А в глазах такая тоска», — написали они.

Напомним, что Пугачева осудила не только спецоперацию по защите республик Донбасса, но и поддержавших ее россиян, назвав соотечественников «рабами» и «холопами».

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,
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