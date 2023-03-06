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50 минут назад

Алла Пугачева передала букет алых роз на могилу Моисеева

Газета.Ruиещё 1

Певица Алла Пугачева отправила букет алых роз на могилу Бориса Моисеева в день его рождения. Об этом пишет Prozvezd.info.

Пугачева передала букет алых роз на могилу Моисеева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

4 марта артисту исполнилось бы 69 лет.

"Мы всю могилу украсили веночками в виде сердец. Когда стали съезжаться гости, нам не хватило десяти ваз, в которые мы расставляли цветы. Самый большой букет алых роз передала Алла Борисовна, за что большое спасибо", - поделился концертный директор Моисеева Сергей Горох.

По словам Гороха, в день рождения певца на его могилу пришло немало звездных друзей.

"Всем благодарен, кто сегодня был с нами. Но а те, кто не пришел из-за занятости, то ничего страшного. Важна память", - говорит он.

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет.

Шоу-бизнес,Сергей Горох,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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