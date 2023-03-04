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50 минут назад

Прилучный не появился на дне рождения дочери

Ирина Лебедева

Мия, дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, отметила свой седьмой день рождения. Агата устроила ребенку праздник с аниматорами, конкурсами, играми, на который были приглашены друзья и родственники, в том числе, папа девочки с семьей и бывшая свекровь.

Прилучный не появился на дне рождения дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но Павел проигнорировал семейный праздник, аналогично тому, как не появился на 10-летии сына Тимофея.

Правда, позднее Павел все же поздравил дочь. Он привез ее вместе с братом к себе домой и вручил подарки, - сообщает teleprogramma-pro.

В браке Агата Муцениеце и Павел Прилучный обзавелись недвижимостью и даже не одной. Просторная четырехкомнатная квартира осталась Агате, где сейчас она проживает с детьми. А вот Павел обосновался в загородном доме. Агата Муцениеце решила обезопасить себя и обратилась в суд с иском. Агата намерена выписать экс-супруга из московской квартиры.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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