Прилучный не появился на дне рождения дочери

Мия, дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, отметила свой седьмой день рождения. Агата устроила ребенку праздник с аниматорами, конкурсами, играми, на который были приглашены друзья и родственники, в том числе, папа девочки с семьей и бывшая свекровь.

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Но Павел проигнорировал семейный праздник, аналогично тому, как не появился на 10-летии сына Тимофея.

Правда, позднее Павел все же поздравил дочь. Он привез ее вместе с братом к себе домой и вручил подарки, - сообщает teleprogramma-pro.