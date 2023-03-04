Прилучный не появился на дне рождения дочери

Мия, дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, отметила свой седьмой день рождения. Агата устроила ребенку праздник с аниматорами, конкурсами, играми, на который были приглашены друзья и родственники, в том числе, папа девочки с семьей и бывшая свекровь.
Но Павел проигнорировал семейный праздник, аналогично тому, как не появился на 10-летии сына Тимофея.
Правда, позднее Павел все же поздравил дочь. Он привез ее вместе с братом к себе домой и вручил подарки, - сообщает teleprogramma-pro.
В браке Агата Муцениеце и Павел Прилучный обзавелись недвижимостью и даже не одной. Просторная четырехкомнатная квартира осталась Агате, где сейчас она проживает с детьми. А вот Павел обосновался в загородном доме. Агата Муцениеце решила обезопасить себя и обратилась в суд с иском. Агата намерена выписать экс-супруга из московской квартиры.