Резник рассказал, кто будет исполнять хиты Пугачевой

Илья Резник. 2 апреля в «Крокус сити Холле» представит «Юбилейный вернисаж», приуроченный к своему 85-летию. В свое время он написал множество хитов для Аллы Пугачевой. Во время празднования прошлого юбилея поэта Примадонна пела их целый час. Об этом пишет портал prozvezd.info.

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На этот раз Аллы Борисовны на торжестве не будет. Песни отдадут другим исполнителям. Резник доверил петь хит «Звездное лето» Жасмин, «Старинные часы» - Анастасии Спиридоновой, а «Ты и я, мы оба правы» - Мариам Мерабовой.

Резник уверен, что Пугачева вернется в Россию. Просто несколько позднее. На свой юбилей он ее не ждет.