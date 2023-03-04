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1 час назад

Резник рассказал, кто будет исполнять хиты Пугачевой

Ирина Лебедева

Илья Резник. 2 апреля в «Крокус сити Холле» представит «Юбилейный вернисаж», приуроченный к своему 85-летию. В свое время он написал множество хитов для Аллы Пугачевой. Во время празднования прошлого юбилея поэта Примадонна пела их целый час. Об этом пишет портал prozvezd.info.

Резник рассказал, кто будет исполнять хиты Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этот раз Аллы Борисовны на торжестве не будет. Песни отдадут другим исполнителям. Резник доверил петь хит «Звездное лето» Жасмин, «Старинные часы» - Анастасии Спиридоновой, а «Ты и я, мы оба правы» - Мариам Мерабовой.

Поздравлять Илью Резника в этот вечер будут Лев Лещенко, Азиза, Владимир Пресняков, Сергей Шакуров, Таисия Повалий, Татьяна Буланова и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Резник уверен, что Пугачева вернется в Россию. Просто несколько позднее. На свой юбилей он ее не ждет.

«Она обязательно вернётся на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», - сообщил он.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Татьяна Буланова,Илья Резник,Анастасия Спиридонова,Лев Лещенко,Сергей Шакуров,Владимир Пресняков,Алла Пугачева,
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