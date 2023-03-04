Шнуров высказался по поводу эмиграции из России

Сергей Шнуров прокомментировал слухи о том, что он оформляет себе гражданство одной из европейских стран для последующей эмиграции из России. Такая информация появилась в одном из Телеграм-каналов.

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Журналистам РБК певец высказался однозначно:

«Могу ответить одним словом «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга».

Недавно Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили клип на песню «Русский». Ролик доступен на YouTube. Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире». В нем, по словам исполнителя, русские «должны пить водку без закуски», чтобы не становилось плохо. Такое умение музыкант связал с чувством патриотизма.