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19 минут назад

Шнуров высказался по поводу эмиграции из России

Ирина Лебедева

Сергей Шнуров прокомментировал слухи о том, что он оформляет себе гражданство одной из европейских стран для последующей эмиграции из России. Такая информация появилась в одном из Телеграм-каналов.

Шнуров высказался по поводу эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистам РБК певец высказался однозначно:

«Могу ответить одним словом «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России и у меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга».

Недавно Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили клип на песню «Русский». Ролик доступен на YouTube. Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире». В нем, по словам исполнителя, русские «должны пить водку без закуски», чтобы не становилось плохо. Такое умение музыкант связал с чувством патриотизма.

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Комментаторы восприняли новое творение «Ленинграда» неоднозначно. Многие отметили, что их русский мир сильно отличается от того, о котором поет музыкант.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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