Кудрявцева рассекретила свою поездку за рубеж

Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что уехала из России. На страничке в социальной сети она попросила подписчиков угадать, куда именно она отправилась.

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Комментаторы высказывали различные предположения, называя традиционные курортные направления, и Лере пришлось самой рассекретить страну пребывания, - информирует gazeta.ru.

«Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран – страну, которая живет под санкциями 43 года», - написала Кудрявцева.

Телеведущая выбрала дорогой отель и показала подписчикам свою комнату, этаж и холл гостиницы, устроив видеоэкскурсию. По ее словам, когда она спустилась в холл, пианист стал играть гимн России.