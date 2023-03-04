В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
47 минут назад

Кудрявцева рассекретила свою поездку за рубеж

Ирина Лебедева

Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что уехала из России. На страничке в социальной сети она попросила подписчиков угадать, куда именно она отправилась.

Кудрявцева рассекретила свою поездку за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментаторы высказывали различные предположения, называя традиционные курортные направления, и Лере пришлось самой рассекретить страну пребывания, - информирует gazeta.ru.

«Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран – страну, которая живет под санкциями 43 года», - написала Кудрявцева.

Телеведущая выбрала дорогой отель и показала подписчикам свою комнату, этаж и холл гостиницы, устроив видеоэкскурсию. По ее словам, когда она спустилась в холл, пианист стал играть гимн России.

Некоторое время назад телеведущая Лера Кудрявцева попала в неприятную ситуацию. Одно недобросовестное издание опубликовало в Сети информацию о скоропостижной смерти теледивы. Звезда телеканала НТВ прокомментировала инцидент, а также заверила, что хочет найти и наказать авторов фейковой статьи.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий