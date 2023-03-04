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1 час назад

Барановская опровергла слова Аршавина о запрете общения с детьми

Ирина Лебедева

У Ксении Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина – дочь и два сына. Судя по информации из СМИ и социальных сетей, отец не слишком часто видится с наследниками.

Барановская опровергла слова Аршавина о запрете общения с детьми
Фото: YoutubeYoutube

Недавно появилось интервью Аршавина, в котором он объяснял, что редко общается с детьми не потому, что он плохой отец, а потому, что экс-супруга запрещает это делать. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

«Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали», - сказал тогда Андрей.

Юлия же сообщила журналистам, что на самом деле ничего подобного она не делала.

«Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми. Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», - сказала телеведущая.

Ранее ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская пожаловалась на критику в адрес ее дочери Яны Аршавиной, участвовавшей в шоу «Новые танцы» на ТНТ. В интервью изданию «7Дней» она заявила о желании «придушить» обидчиков ребенка.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,Первый канал,
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