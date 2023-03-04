Барановская опровергла слова Аршавина о запрете общения с детьми

У Ксении Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина – дочь и два сына. Судя по информации из СМИ и социальных сетей, отец не слишком часто видится с наследниками.

Фото: Youtube Youtube

Недавно появилось интервью Аршавина, в котором он объяснял, что редко общается с детьми не потому, что он плохой отец, а потому, что экс-супруга запрещает это делать. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

«Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали», - сказал тогда Андрей.

Юлия же сообщила журналистам, что на самом деле ничего подобного она не делала.

«Нет ни одного сообщения папе от меня, что я запретила кому-либо общаться с детьми. Поэтому не знаю, откуда берутся такие слова. Я никогда никому не запрещала общаться: ни папе, ни детям», - сказала телеведущая.