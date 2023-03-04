Ким Кардашьян ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет тысячи долларов

Американская актриса Ким Кардашьян рассказала, как ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет около 250 тысяч долларов в фишках казино. Об этом пишет Businessinsider.

По версии следствия, малазийский бизнесмен финансировал знаменитый фильм «Волк с Уолл-стрит», а также тесно сошелся с американским актером во время его пребывания в Юго-восточной Азии. По словам Ди, он виделся с Лоу в казино Лос-Анджелеса, где они вместе обсуждали свои бизнес-проекты.