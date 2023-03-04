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23 минуты назад

Ким Кардашьян ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет тысячи долларов

Майк Габриелян

Американская актриса Ким Кардашьян рассказала, как ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет около 250 тысяч долларов в фишках казино. Об этом пишет Businessinsider.

Ким Кардашьян ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет тысячи долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подробности выяснились, когда голливудский актер Леонардо ДиКаприо рассказал о связях знаменитости с беглым бизнесменом из Малайзии Джо Лоу, пишет Bloomberg.

По версии следствия, малазийский бизнесмен финансировал знаменитый фильм «Волк с Уолл-стрит», а также тесно сошелся с американским актером во время его пребывания в Юго-восточной Азии. По словам Ди, он виделся с Лоу в казино Лос-Анджелеса, где они вместе обсуждали свои бизнес-проекты.

Ранее стало известно, что 28-летний Идрис Арсамиков, считающийся геем из Чечни, записал покаянное видео.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,Леонардо ДиКаприо,
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