Ким Кардашьян ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет тысячи долларов

Американская актриса Ким Кардашьян рассказала, как ради ДиКаприо бросила в мусорный пакет около 250 тысяч долларов в фишках казино. Об этом пишет Businessinsider.
Подробности выяснились, когда голливудский актер Леонардо ДиКаприо рассказал о связях знаменитости с беглым бизнесменом из Малайзии Джо Лоу, пишет Bloomberg.
По версии следствия, малазийский бизнесмен финансировал знаменитый фильм «Волк с Уолл-стрит», а также тесно сошелся с американским актером во время его пребывания в Юго-восточной Азии. По словам Ди, он виделся с Лоу в казино Лос-Анджелеса, где они вместе обсуждали свои бизнес-проекты.
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