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19 минут назад

Ваенга рассказала о затяжной болезни

Ирина Лебедева

Елена Ваенга достаточно долго отсутствовала в социальных сетях из-за плохого самочувствия. Ранее певица во время концертного тура заболела и даже была вынуждена отменить выступления. У нее диагностировали ларингит. Предполагалось, что Елена вернется в строй через 10 дней, но болезнь затянулась, - пишет passion.ru.

Ваенга рассказала о затяжной болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И только накануне Ваенга вышла на связь с подписчиками.

«17 дней я болела… давно такого не было», - написала она в микроблоге.

И с 4 марта певица вернулась к работе. Первый концерт певицы в рамках тура состоится 5 марта в Павлово. Затем Ваенга направится в Нижний Новгород, Казань, Тулу. Певица выступит в 11 городах.

После отмены концертов Ваенга попросила владельцев концертных площадок, которые должны были принять ее и команду с пониманием отнестись к организаторам.

«Мы предоставим все документы из больницы Ростова-на-Дону, о том, что я действительно болела», - пояснила она.

Шоу-бизнес,Елена Ваенга,
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