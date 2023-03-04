Ваенга рассказала о затяжной болезни

Елена Ваенга достаточно долго отсутствовала в социальных сетях из-за плохого самочувствия. Ранее певица во время концертного тура заболела и даже была вынуждена отменить выступления. У нее диагностировали ларингит. Предполагалось, что Елена вернется в строй через 10 дней, но болезнь затянулась, - пишет passion.ru.
И только накануне Ваенга вышла на связь с подписчиками.
«17 дней я болела… давно такого не было», - написала она в микроблоге.
И с 4 марта певица вернулась к работе. Первый концерт певицы в рамках тура состоится 5 марта в Павлово. Затем Ваенга направится в Нижний Новгород, Казань, Тулу. Певица выступит в 11 городах.
После отмены концертов Ваенга попросила владельцев концертных площадок, которые должны были принять ее и команду с пониманием отнестись к организаторам.
«Мы предоставим все документы из больницы Ростова-на-Дону, о том, что я действительно болела», - пояснила она.