Ваенга рассказала о затяжной болезни

Елена Ваенга достаточно долго отсутствовала в социальных сетях из-за плохого самочувствия. Ранее певица во время концертного тура заболела и даже была вынуждена отменить выступления. У нее диагностировали ларингит. Предполагалось, что Елена вернется в строй через 10 дней, но болезнь затянулась, - пишет passion.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И только накануне Ваенга вышла на связь с подписчиками.

«17 дней я болела… давно такого не было», - написала она в микроблоге.

И с 4 марта певица вернулась к работе. Первый концерт певицы в рамках тура состоится 5 марта в Павлово. Затем Ваенга направится в Нижний Новгород, Казань, Тулу. Певица выступит в 11 городах.

После отмены концертов Ваенга попросила владельцев концертных площадок, которые должны были принять ее и команду с пониманием отнестись к организаторам.