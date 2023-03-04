На закусочные Харламова подали в суд

В сентябре 2021 года была открыты сеть закусочных Hot Dog Bulldog. Ее совладельцем и лицом стал Гарик Харламов, доля которого в бизнесе составила 27 %. У закусочных есть еще 2 совладельца.

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Сам юморист неоднократно заявлял, что в процессе организации общественного питания ничего не понимает, так что можно предположить, что на него возложили пиар-функции.

С компании хотят взыскать сумму в размере 550 тысяч рублей за неосновательное обогащение. Иск подал Седракян Левон, работающий в сфере ресторанов и доставки продуктов питания.

Известно, что франшизы закусочных выставлены на продажу. Как узнали журналисты портала super.ru, по итогам 2021 года (данные бухгалтерской отчетности на «СПАРК-Интерфакс») бизнес Харламова и его партнеров ушел в минус на 62 863 000 рублей.