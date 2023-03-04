На закусочные Харламова подали в суд

В сентябре 2021 года была открыты сеть закусочных Hot Dog Bulldog. Ее совладельцем и лицом стал Гарик Харламов, доля которого в бизнесе составила 27 %. У закусочных есть еще 2 совладельца.
Сам юморист неоднократно заявлял, что в процессе организации общественного питания ничего не понимает, так что можно предположить, что на него возложили пиар-функции.
С компании хотят взыскать сумму в размере 550 тысяч рублей за неосновательное обогащение. Иск подал Седракян Левон, работающий в сфере ресторанов и доставки продуктов питания.
Известно, что франшизы закусочных выставлены на продажу. Как узнали журналисты портала super.ru, по итогам 2021 года (данные бухгалтерской отчетности на «СПАРК-Интерфакс») бизнес Харламова и его партнеров ушел в минус на 62 863 000 рублей.
Ранее юморист Гарик Харламов опубликовал скриншот материала одного издания, где говорится, что комик якобы грозился уйти из Comedy Club, если ему не повысят заработную плату. В источнике заявляется, что гонорар артиста составляет 7 млн руб. в месяц. Харламов отметил, что обожает читать «подобную чушь».