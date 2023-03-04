Лоза подверг критике научные данные, что Земля не плоская

Певец Юрий Лоза в свойственной ему манере подверг критике данные о том, что Земля является шаром. Неоднозначное заявление артиста прозвучало в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Начало передачи не обещало каких-то сенсаций. Лоза рассказал о маме, о своем детстве. Затем артист порассуждал о музыке.

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В какой-то момент Корчевников то ли в шутку, то ли всерьез спросил у Лозы, правда ли он верит в теорию плоской Земли. О том, что Лоза придерживается таких взглядов слухи ходили давно.

Певец не только подтвердил их, но и аргументировал свою позицию.

В частности, Лоза заявил, что "реки не могут течь по шару" и ни в одном планетарии он не видел модели шарообразной Земли.

Забегая вперёд отметим, что пользователей соцсетей это утверждение весьма позабавило, теперь они предлагают подарить Лозе глобус.

Сам Корчевников, к слову, на видеозаписи программы выглядел весьма удивленным. Он попытался поспорить с Лозой, вспомнил Гагарина, который летал в космос, и которому не доверять не было никаких оснований, также привел в пример многочисленные снимки планеты со спутников.

Но Лоза уже изрядно поднаторел в спорах. Он снисходительно посмотрел на Корчевникова и рассказал ему про объективы типа "рыбий глаз", которые любое изображение превращают в шар.

Этот эфир уже прокомментировал глава комиссии по борьбе с лженаукой в Президиуме РАН Евгений Александров. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал происходящее на экране возмутительным.