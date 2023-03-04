В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
51 минуту назад

Гузеева сообщила, что не скрывает свой возраст

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые решили уличить ее в использовании фотошопа. Звезда выложила на своей страничке в социальной сети свою фотографию, на которой она очень удачно получилась. Недоброжелатели тут же начали писать, что актриса маскирует возраст при помощи специальных фильтров, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Гузеева сообщила, что не скрывает свой возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева ответила, что ничем подобным никогда не пользовалась и пользоваться не собирается.

«Немного о фотошопе. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных. С первым днем весны. Всем мира, покоя, счастья и радости» — написала она в микроблоге.

Ранее Лариса Гузеева рассказала своим подписчикам, чем она занимается после закрытия шоу «Давай поженимся!». Звезда принимает участие в новом проекте Первого канала. Гузеева стала одной из ведущих шоу «ПОДКАСТЫ. ЛАБ». В эфире программы эксперты говорят на разные актуальные темы, делятся мнениями и дают советы молодым коллегам.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий