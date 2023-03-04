Гузеева сообщила, что не скрывает свой возраст

Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые решили уличить ее в использовании фотошопа. Звезда выложила на своей страничке в социальной сети свою фотографию, на которой она очень удачно получилась. Недоброжелатели тут же начали писать, что актриса маскирует возраст при помощи специальных фильтров, - рассказывает «Комсомольская Правда».
Гузеева ответила, что ничем подобным никогда не пользовалась и пользоваться не собирается.
«Немного о фотошопе. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных. С первым днем весны. Всем мира, покоя, счастья и радости» — написала она в микроблоге.
Ранее Лариса Гузеева рассказала своим подписчикам, чем она занимается после закрытия шоу «Давай поженимся!». Звезда принимает участие в новом проекте Первого канала. Гузеева стала одной из ведущих шоу «ПОДКАСТЫ. ЛАБ». В эфире программы эксперты говорят на разные актуальные темы, делятся мнениями и дают советы молодым коллегам.