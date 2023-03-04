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1 час назад

Спектакль с Орбакайте исчез из репертуара «Современника»

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте играла главную роль в спектакле театра «Современник» «Двое на качелях» с 2015 года. Как отмечает Экспресс Газета, постановка пользовалась успехом у зрителей. В паре с Кристиной работал актер Кирилл Сафонов.

Спектакль с Орбакайте исчез из репертуара «Современника»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но в последнее время в репертуаре театра этого спектакля нет. В афише на март-апрель он также не анонсирован. На запрос, отправлен и спектакль в архив, пресс-служба «Современника» журналистам не ответила.

В социальных сетях поклонники актрисы обсуждают различные версии исчезновения популярной постановки. При этом зрители надеются, что Орбакайте вернется на сцену театра, отмечая, что она и Сафронов составляют прекрасный творческий дуэт.

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В Америке обосновались ее супруг и дочь, а теперь туда еще приехал и старший сын. Но сама певица продолжает давать концерты и сниматься в кино в России.

Шоу-бизнес,Кирилл Сафонов,Кристина Орбакайте,
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