Соловьев обратился к униженной Западом актрисе Хаматовой

Спектакль с участием сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой в Риге был отменен. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на ситуацию вокруг опальной артистки.

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Как утверждает ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», на Западе недолюбливают уроженцев России и называют их врагами. Поэтому Хаматову ждет незавидная судьба, считает он.

«Глупая, да над тобой поиздевались! Тебя берут и публично унижают, говоря о творческом провале и несостоятельности», — заявил он в эфире «Соловьев LIVE».