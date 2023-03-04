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25 минут назад

Телеведущий Соловьев обратился к униженной Западом актрисе Чулпан Хаматовой

Слово и Дело

Спектакль с участием сбежавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой в Риге был отменен. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на ситуацию вокруг опальной артистки.

Соловьев обратился к униженной Западом актрисе Хаматовой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как утверждает ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», на Западе недолюбливают уроженцев России и называют их врагами. Поэтому Хаматову ждет незавидная судьба, считает он.

«Глупая, да над тобой поиздевались! Тебя берут и публично унижают, говоря о творческом провале и несостоятельности», — заявил он в эфире «Соловьев LIVE».

По словам журналиста, кроме тяжелой судьбы на Западе Хаматову ждет прием антидепрессантов из-за мук совести за предательство России и людей, которые доверились ей в благотворительной деятельности.

Шоу-бизнес,Владимир Соловьев,
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