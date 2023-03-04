Собчак высмеяла назвавшего женщин грибницами Охлобыстина

«Понимаю, что слава Курехина с его «Ленином — грибом» никому не дает покоя, но здесь это звучит как гинекологическая патология. Также детям напомнили, что семья как матрешка: рожать надо, чем больше, тем лучше. Это и есть будущее России. О пользе контрацептивов и заморозке эмбрионов ни слова», — высказалась Собчак.