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1 час назад

SHAMAN рассказал о патриотизме

Елена Прошина

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о значении патриотизма в своей жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

SHAMAN рассказал о патриотизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец подчеркнул, что считает этот вопрос очень серьёзным. По словам исполнителя, свою позицию он вкладывает в творчество.

«Это те слова, которые есть в моих песнях», – заявил он.

Кроме того, SHAMAN также добавил, что считает любовь к своей стране высшей формой любви.

«Потому что так ты любишь одновременно миллионы и десятки миллионов людей», – подытожил он.

Ранее российский музыкант Григорий Лепс анонсировал свою совместную работу с Дроновым.

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