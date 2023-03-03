SHAMAN рассказал о патриотизме

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о значении патриотизма в своей жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

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Певец подчеркнул, что считает этот вопрос очень серьёзным. По словам исполнителя, свою позицию он вкладывает в творчество.

«Это те слова, которые есть в моих песнях», – заявил он.

Кроме того, SHAMAN также добавил, что считает любовь к своей стране высшей формой любви.

«Потому что так ты любишь одновременно миллионы и десятки миллионов людей», – подытожил он.