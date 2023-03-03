Продюсер Пригожин заявил, что "просил" за Валерия Меладзе

«Все заявления, которые делает Валера [Меладзе], — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители «Русской медиагруппы», и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое?» — сказал Пригожин.