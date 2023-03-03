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1 час назад

Продюсер Пригожин заявил, что "просил" за Валерия Меладзе

Газета.Ru

Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что «просил» за Валерия Меладзе. Заявление было сделано в эфире телеканала RTVI.

Продюсер Пригожин заявил, что "просил" за Валерия Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все заявления, которые делает Валера [Меладзе], — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители «Русской медиагруппы», и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое?» — сказал Пригожин.

По словам продюсера, позиция Меладзе — «это не позиция, это глупость», поскольку «в этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть».

Ранее сообщалось, что в Красноярске отменили весенний концерт Меладзе. Концерты также были отменены в Иркутске и Новосибирске.

Группа депутатов Тюменской областной думы потребовала запретить в России концерты Меладзе. Также они отправили обращение с просьбой лишить его звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

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