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1 час назад

Певица Слава рассказала о проблемах со здоровьем

Газета.Ru

Певица Слава сообщила в социальных сетях о проблемах со здоровьем.

Певица Слава рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: соцсетисоцсети

Слава заболела. Она не стала делиться подробностями недуга. По словам звезды, обычно у нее крепкое здоровье. Певица пошутила, что ее сглазили. «Все-таки надо быть скромнее, или нет!» — написала артистка.

Однако, несмотря на болезнь, Слава не планирует отменять свои выступления. «Все равно спою!» — заключила музыкантка.

Ранее между певицей Славой и телеведущей Викторией Боней разгорелся скандал. В шоу «Злые языки» Боня вспомнила, как на одном мероприятии артистка выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. По ее мнению, это ненормально.

Позже Слава ответила, что не ведущей решать, что нормально, а что нет. Вскоре Боня извинилась за свои высказывания.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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