Певица Слава рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Слава сообщила в социальных сетях о проблемах со здоровьем.

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Слава заболела. Она не стала делиться подробностями недуга. По словам звезды, обычно у нее крепкое здоровье. Певица пошутила, что ее сглазили. «Все-таки надо быть скромнее, или нет!» — написала артистка.

Однако, несмотря на болезнь, Слава не планирует отменять свои выступления. «Все равно спою!» — заключила музыкантка.

Ранее между певицей Славой и телеведущей Викторией Боней разгорелся скандал. В шоу «Злые языки» Боня вспомнила, как на одном мероприятии артистка выпила большую бутылку алкоголя за короткий срок. По ее мнению, это ненормально.