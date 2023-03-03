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2 часа назад

Певица Ханна пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов

Газета.Ruиещё 1

Певица Ханна рассказала в социальных сетях о проблемах со здоровьем после родов. Ханна призналась, что проблемы со здоровьем начались еще во время беременности. Артистке поставили диагноз "анемия". У звезды сильно упал уровень железа и гемоглобина в организме. По словам певице, в декабре ей ставили уколы, поскольку та не переносила таблетки. Из-за медикаментов музыкантка падала в обморок. Из-за уколов у Ханны появились синяки, которые до сих пор не проходят. Певица пыталась лечить гематомы различными способами, но ничего не помогало. "Говорят, это навсегда из-за неправильного введения железа", - заявила исполнительница. Поклонница Ханны рассказала, что столкнулась с такой же проблемой. По словам фанатки, ее гематомы начали "потихоньку рассасываться" спустя 3 года. "Вывод: кушайте девочки больше мяса, и накапливайте железо и гемоглобин перед беременностью", - отметила звезда. Ранее Ханна призналась, что старшая дочь не ревнует ее к младшей.

Певица Ханна пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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