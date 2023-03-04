Лоза рассказал, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

— Лучше напрямую спросить: «Дорогая, чего ты хочешь? Какого подарка ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?». Не стесняйтесь. Лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения, — рассказал Лоза.