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32 минуты назад

«Не стесняйтесь»: Лоза рассказал, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

Вечерняя Москваиещё 3

Певец Юрий Лоза открыл секрет выбора идеального подарка на Международный женский день. Своими мыслями исполнитель поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

Лоза рассказал, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта
Фото: YouTube / LABELCOMYouTube / LABELCOM

Лоза вспомнил, как во время поездки в Германию купил своей жене множество вещей. В результате супруге певца подошел только ремень. После этого музыкант нашел правило удачного подарка.

— Лучше напрямую спросить: «Дорогая, чего ты хочешь? Какого подарка ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?». Не стесняйтесь. Лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения, — рассказал Лоза.

Также исполнитель напомнил «ВМ», что про подарки к Международному женскому дню народом сложено неисчислимое количество легенд и анекдотов. Чтобы не возникло комичной ситуации, при выборе подарка стоит учитывать пожелания второй половины.

Накануне Международного женского дня «Работа.ру» и ЮMoney провели среди представительниц прекрасного пола опрос, касающийся нежелательных подарков. Лидерами антирейтинга стали одежда и обувь, наборы для ванны, алкоголь и купоны на скидки в магазинах.

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