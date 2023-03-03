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13 минут назад

Боярский пожаловался, что поглупел после коронавируса

Газета.Ru

Актер Михаил Боярский поделился в беседе mk.ru подробностями состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

Боярский пожаловался, что поглупел после коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боярский признался, что восстановление проходит сложно. По словам артиста, после ковида он стал «намного глупее» и менее подвижным.

«Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», — объяснил актер.

14 июля 2021 года Боярский был госпитализирован с коронавирусом. 23 июля стало известно, что артист выписался.

Боярский также рассказал, что ему продолжают поступать предложения по работе, но тот отказывается. По словам артиста, ему неинтересно. На данный момент звезда предпочитает проводить время с семьей и внуками.

Шоу-бизнес,Михаил Боярский,
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