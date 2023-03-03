Боярский пожаловался, что поглупел после коронавируса

Боярский признался, что восстановление проходит сложно. По словам артиста, после ковида он стал «намного глупее» и менее подвижным.

«Постковидный синдром — это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», — объяснил актер.

14 июля 2021 года Боярский был госпитализирован с коронавирусом. 23 июля стало известно, что артист выписался.

Боярский также рассказал, что ему продолжают поступать предложения по работе, но тот отказывается. По словам артиста, ему неинтересно. На данный момент звезда предпочитает проводить время с семьей и внуками.