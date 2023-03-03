Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла его судьбу

Известная российская юмористка и креативный продюсер популярного шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла судьбу телепроекта. В своем Telegram-канале она рассказала, что в 2023 году передача не выйдет в эфир.

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«Я продолжаю работать креативным продюсером "Женского Stand Up", а "Открытого микрофона" на ТНТ в этом году не будет, и я там креативным продюсером, соответственно, не буду», — ответила Мягкова на вопрос о будущем шоу.

Ранее юмористка пожаловалась на синдром самозванца. Она призналась, что не смогла сдержать слез после того, как билеты на ее концерт быстро раскупили.

В марте 2022 года Мягкова объяснила причину ухода из юмористического проекта Stand Up. Она сообщила, что прекратила работу над программой, так как стала креативным продюсером передачи «Открытый микрофон».