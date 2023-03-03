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50 минут назад

Актер "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин намерен поехать к сыну в США

Газета.Ru

Актер Борис Смолкин в беседе с Woman.ru признался, что его младший сын Глеб не приедет на день рождения отца.

Актер "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин намерен поехать к сыну в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Младший не сможет. Но мы с ним каждый день беседуем, узнаем, какие новости, как тренировки», — поделился артист.

Глеб Смолкин — фигурист, тренируется в США. Младший сын звезды «Моей прекрасной няни» женат на дочери Этери Тутберидзе Диане Дэвис.

«Они год назад поженились. Катались-катались и поженились. На свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будут гастроли в США — там увидимся. Сейчас трудно что-то планировать», — объяснил Смолкин-старший. Актер также признался, что сейчас получает мало предложений о съемках в кино.

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