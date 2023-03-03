Актер "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин намерен поехать к сыну в США

«Они год назад поженились. Катались-катались и поженились. На свадьбе мы не были. Но если мне дадут визу, то в мае у меня будут гастроли в США — там увидимся. Сейчас трудно что-то планировать», — объяснил Смолкин-старший. Актер также признался, что сейчас получает мало предложений о съемках в кино.