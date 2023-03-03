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Лолита заявила, что любит коллекционировать "бутылочки"

Певица Лолита Милявская назвала себя в беседе с «Пятым каналом» «поклонницей бутылочек».

Лолита призналась в коллекционировании "бутылочек"
© Пресс-служба МУЗ-ТВ

Милявская коллекционирует бутылки разных форм и размеров. Именно поэтому у артистки дома очень много духов. По словам Милявской, некоторые ароматы ей совершенно не нравятся, но она хранит их из-за сосудов.

«Теперь в них (духах) есть осадок, потому что некоторые из них до 2000 года. С института мало сохранилось. Но там каждая бутылочка была на вес золота. Это был кусок от стипендии, которые ты собираешь. <…> Я поняла, что коллекционирую бутылочки», — поделилась звезда.

Также Милявская призналась, что любит запахи, оставляющие «шлейф в лифте». «И когда мне говорят, что это неприлично, я всегда говорю — это всегда лучше запаха мочи», — заявила артистка.

Ранее Лолита призналась, что возлюбленный подарил ей на 14 февраля только цветы.

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