Лолита призналась в коллекционировании "бутылочек"

«Теперь в них (духах) есть осадок, потому что некоторые из них до 2000 года. С института мало сохранилось. Но там каждая бутылочка была на вес золота. Это был кусок от стипендии, которые ты собираешь. <…> Я поняла, что коллекционирую бутылочки», — поделилась звезда.