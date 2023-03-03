Лолита призналась в коллекционировании "бутылочек"

Певица Лолита Милявская назвала себя в беседе с «Пятым каналом» «поклонницей бутылочек».
Милявская коллекционирует бутылки разных форм и размеров. Именно поэтому у артистки дома очень много духов. По словам Милявской, некоторые ароматы ей совершенно не нравятся, но она хранит их из-за сосудов.
«Теперь в них (духах) есть осадок, потому что некоторые из них до 2000 года. С института мало сохранилось. Но там каждая бутылочка была на вес золота. Это был кусок от стипендии, которые ты собираешь. <…> Я поняла, что коллекционирую бутылочки», — поделилась звезда.
Также Милявская призналась, что любит запахи, оставляющие «шлейф в лифте». «И когда мне говорят, что это неприлично, я всегда говорю — это всегда лучше запаха мочи», — заявила артистка.
Ранее Лолита призналась, что возлюбленный подарил ей на 14 февраля только цветы.