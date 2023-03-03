Долина заявила об обидах, когда ее называют певицей

Певица Лариса Долина призналась, что ей не нравится, когда ее называют вокалисткой. Об этом пишет PROZvezd.

«Когда меня называют певицей или вокалисткой, я сильно обижаюсь, потому что я — артистка в самом широком значении этого слова. И мне тоже хочется видеть потенциальных артистов, поэтому я буду смотреть на каждого конкурсанта в целом, а не слушать только голос», — отметила Долина.

Она отметила, что всегда старается быть честной. Долина, которая является членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», заверила, что если ей не нравится выступление участника, то она скажет об этом прямо. Однако если творчество конкурсанта ей близко, то звезда так же открыто выступит в его поддержку.