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1 час назад

Лариса Долина призналась, что обижается, когда ее называют певицей или вокалисткой

Газета.Ruиещё 3

Певица Лариса Долина призналась, что ей не нравится, когда ее называют вокалисткой. Об этом пишет PROZvezd.

Долина заявила об обидах, когда ее называют певицей
Фото: соцсетисоцсети

«Когда меня называют певицей или вокалисткой, я сильно обижаюсь, потому что я — артистка в самом широком значении этого слова. И мне тоже хочется видеть потенциальных артистов, поэтому я буду смотреть на каждого конкурсанта в целом, а не слушать только голос», — отметила Долина.

Она отметила, что всегда старается быть честной. Долина, которая является членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», заверила, что если ей не нравится выступление участника, то она скажет об этом прямо. Однако если творчество конкурсанта ей близко, то звезда так же открыто выступит в его поддержку.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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